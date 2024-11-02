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Тюменский театр романса представит классику на сцене Дворца культуры "Нефтяник"

Общество, 14:23 02 ноября 2024

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Романс под солнцем. Великая классика романса" состоится в Тюмени на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 13 ноября. Ведущие Наталья Семешко и Александр Федотов, сообщает пресс-служба ТКТО.

Вечер "Романс под солнцем. Великая классика романса" - это прекрасная возможность погрузиться в мир неподдельных чувств и неповторимой музыки. Солисты тюменского театра романса способны виртуозно передать глубину каждой ноты, каждого слова.

В программе принимают участие: Гадир Байрамов, Дарья Иванова, Елизавета Березина, Гоарик Погосян и другие. Приглашенный гость программы - солист Челябинского оперного театра Виталий Савельев.

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