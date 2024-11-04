Побед на благо Отечества пожелал землякам Александр Моор в День народного единства

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Сплоченность и взаимовыручка всегда помогали нашему народу преодолевать трудности и добиваться победы. Это подтверждает многовековая история Российского государства, так происходит и сейчас. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.

"В эпоху новых вызовов мы продолжаем дело прославленных предков и уверенно идем выбранным курсом, укрепляем величие и силу Отечества", - отметил он.

Александр Моор подчеркнул, что сегодня главный рубеж борьбы проходит в зоне специальной военной операции. За мир и справедливость здесь сражаются воины разных национальностей и вероисповедания. В пример он привел батальон "Кедр", сформированный из уроженцев Тюменской области.

"Плечом к плечу здесь стоят снайпер-татарин, стрелок-казах, пулеметчик-русский и многие другие. Они проявили и проявляют свои лучшие качества, делают все, чтобы приблизить победу", - сказал глава региона.

Тысячи земляков вместе в тылу собирают гуманитарную помощь для фронта, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Инженеры разрабатывают и передают в войска высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы - эта работа так же объединяет совершенно разных людей.

В День народного единства Александр Моор поблагодарил земляков за любовь к родному региону и России, за самоотверженный труд и доблесть.

"Мы вместе развиваем промышленность и сельское хозяйство, здравоохранение и образование, культуру и науку, строим современное жилье, дороги и мосты. Мы уверенно смотрим в будущее и готовы ответить на любые вызовы, потому что мы - едины. Желаю всем успехов и побед на благо Отечества!", - заключил губернатор.

Свой привет с передовой прислали бойцы подразделения "Кедр". "Сила единства, любви к своей земле не знают границ. Мы вместе, мы едины и сильны. Победа будет за нами!", - заверили фронтовики.

Видео - ТГ-канал Александра Моора