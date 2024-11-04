Модное пространство "Смыслы" помогает тюменским дизайнерам громче заявить о себе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюмень - привлекательный город для проектов и специалистов модной индустрии. К такому выводу пришла управляющий Concept store "Смыслы" Оксана Филиппова по итогам первого года работы концептуального модного пространства, сообщает департамент потребительского рынка городской администрации.

"Смыслы" - это первая подобная площадка в Тюмени, объединяющая лекторий, подиум и магазин. Одежду и аксессуары собственного производства здесь представляют десятки модельеров и дизайнеров.

"По сути это правопреемник нашего проекта "Улица российских дизайнеров", в котором мы одними из первых сделали ставку на местных модельеров. За это время мы еще больше убедились в правильности изначальной идеи - продавать, выставлять и показывать товары исключительно российских дизайнеров, среди которых большая часть представляет Тюмень. Параллельно мы ставили еще одну задачу - продвижение наших товаров на рынке. Шансов пробиться в модной индустрии в команде гораздо больше", - пояснила генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова.

За год работы площадка помогла открыть новые тюменские имена, которые постепенно развиваются и собирают свой круг покупателей. В формате Concept store также предусмотрены встречи с известными людьми, семинары на тему искусства и дизайна, совместные показы модных коллекций.

"Одной из визитных карточек нашего города стали модные сезоны "Нехолодно". К нам стремятся попасть дизайнеры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, при этом основу нашего модного пространства по-прежнему составляют тюменцы. Среди брендов можно выделить Amies (Ами), Нарядно, E’den, Mine Crush, G.O. Brand, Varvara Trend, Нат.Ка, Юлия Кияненко, которые представляют не отдельные вещи, а полноценные коллекции с широким размерным рядом. То есть это уже не кустарное производство, а более профессиональный подход к делу,отметила Оксана Филиппова.