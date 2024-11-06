  • 6 ноября 20246.11.2024среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на четырех площадках

Общество, 10:15 06 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки состоятся в Тюмени 9 ноября. Желающие смогут приобрести товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств - мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд, а также изделия ремесленников, сообщает администрация города.

Горожан ждут с 8 до 17 часов по адресам: ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"). С 9 до 17 будет работать площадка по ул. Ставропольской, 15-17 (неподалеку от бывшего Червишевского рынка).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# продовольственная ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:37 06.11.2024Тюменцы могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей
10:26 06.11.2024Трансляция пресс-конференция с лауреатами премии "Гордость нации – 2024"
10:15 06.11.2024Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на четырех площадках
09:42 06.11.2024Книги с рассказами участников СВО презентуют в тюменской библиотеке