Тюменские студенты участвуют во всероссийском фестивале студенческого спорта

| Фото: Институт физической культуры ТюмГУ | Фото: Институт физической культуры ТюмГУ

Студенты трех университетов Тюменской области представляют регион на XIV Всероссийском фестивале студенческого спорта. Соревнования проходят с 5 по 8 ноября в Нижегородской области. О своем участии заявили 400 студентов из 16 регионов России.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в программе фестиваля – соревнования по бадминтону, настольному теннису, шахматам и спортивному ориентированию среди юношей и девушек, а также мужские турниры по футзалу и баскетболу.

Две команды спортсменов Тюменского государственного университета поучаствуют в состязаниях по футзалу и баскетболу. В турнире по шахматам и настольному теннису областную столицу представят спортсмены Тюменского индустриального университета, а на соревнованиях по бадминтону честь региона будут отстаивать студенты Тюменского государственного медицинского университета.