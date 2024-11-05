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Тюменские студенты участвуют во всероссийском фестивале студенческого спорта

Общество, 18:21 05 ноября 2024

Институт физической культуры ТюмГУ | Фото: Институт физической культуры ТюмГУ

Студенты трех университетов Тюменской области представляют регион на XIV Всероссийском фестивале студенческого спорта. Соревнования проходят с 5 по 8 ноября в Нижегородской области. О своем участии заявили 400 студентов из 16 регионов России.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в программе фестиваля – соревнования по бадминтону, настольному теннису, шахматам и спортивному ориентированию среди юношей и девушек, а также мужские турниры по футзалу и баскетболу.

Две команды спортсменов Тюменского государственного университета поучаствуют в состязаниях по футзалу и баскетболу. В турнире по шахматам и настольному теннису областную столицу представят спортсмены Тюменского индустриального университета, а на соревнованиях по бадминтону честь региона будут отстаивать студенты Тюменского государственного медицинского университета.

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