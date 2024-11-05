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Тюменские студенты освоят навыки управления и социального проектирования

Политика, 17:00 05 ноября 2024

Региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: Региональное отделение "Молодой гвардии"

100 студентов примут участие в проекте "ПолитЗавод" от активистов "Молодой гвардии" в Тюменской области.

Проект направлен на вовлечение молодежи в разработку общественных и политических инициатив. На протяжении двух месяцев ребята будут изучать основы проектирования, медиасферу, социологию, ведение избирательных кампаний. В завершение участники создадут собственный проект и проведут мероприятие.

Наставниками выступят представители профильных региональных департаментов, депутаты областной и городской думы.

Команды, которые дойдут до финала, реализуют проекты при поддержке "Молодой гвардии". Победители получат возможность стать помощниками депутата Тюменской городской думы на общественных началах.

Заявки на участие принимают до 9 ноября здесь.

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# Молодая гвардия , студенты

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