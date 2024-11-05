Тюменские студенты освоят навыки управления и социального проектирования
100 студентов примут участие в проекте "ПолитЗавод" от активистов "Молодой гвардии" в Тюменской области.
Проект направлен на вовлечение молодежи в разработку общественных и политических инициатив. На протяжении двух месяцев ребята будут изучать основы проектирования, медиасферу, социологию, ведение избирательных кампаний. В завершение участники создадут собственный проект и проведут мероприятие.
Наставниками выступят представители профильных региональных департаментов, депутаты областной и городской думы.
Команды, которые дойдут до финала, реализуют проекты при поддержке "Молодой гвардии". Победители получат возможность стать помощниками депутата Тюменской городской думы на общественных началах.
Заявки на участие принимают до 9 ноября здесь.