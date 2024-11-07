На Базарной площади в Тобольске отметят День Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День Сибири пройдет на Базарной площади в Тобольске 9 ноября с 13 до 15 часов, сообщает департамент по культуре и туризму администрации города.

На ярмарке гости погрузятся в атмосферу традиций и ремесел. На мастер-шоу тоболяки и туристы понаблюдают за работой кузнеца.

На развлекательной и концертной программе зрители зарядятся позитивом от выступлений талантливых артистов. Частью сказки можно почувствовать себя, прокатившись в повозке на лошадях и маленьком пони. Театр Петрушки поможет окунуться в мир детских радостей и волшебства.

На ул. Базарная, 6 желающие займутся раскрашиванием наличников. Уникальный сувенир как частичку Сибири они смогут забрать с собой.

Не останется без внимания и сибирская гастрономия: жители и гости города попробуют казачью уху и татарский суп-лапшу и, конечно, горячие сибирские напитки.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.