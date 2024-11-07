  • 7 ноября 20247.11.2024четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер северо-западный

На Базарной площади в Тобольске отметят День Сибири

Общество, 09:07 07 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День Сибири пройдет на Базарной площади в Тобольске 9 ноября с 13 до 15 часов, сообщает департамент по культуре и туризму администрации города.

На ярмарке гости погрузятся в атмосферу традиций и ремесел. На мастер-шоу тоболяки и туристы понаблюдают за работой кузнеца.

На развлекательной и концертной программе зрители зарядятся позитивом от выступлений талантливых артистов. Частью сказки можно почувствовать себя, прокатившись в повозке на лошадях и маленьком пони. Театр Петрушки поможет окунуться в мир детских радостей и волшебства.

На ул. Базарная, 6 желающие займутся раскрашиванием наличников. Уникальный сувенир как частичку Сибири они смогут забрать с собой.

Не останется без внимания и сибирская гастрономия: жители и гости города попробуют казачью уху и татарский суп-лапшу и, конечно, горячие сибирские напитки.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Сибири , праздник , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 07.11.2024В Тюмени за сутки выпало 6 мм осадков
10:13 07.11.2024В Тюмени 35 молодых врачей прошли карьерные тренинги
10:02 07.11.202475 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Тобольска
09:51 07.11.2024Музыку из французских фильмов услышат тюменцы в филармонии