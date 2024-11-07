Тюменцев приглашают на онлайн-вебинар по народному танцу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-вебинар "Основные движения народного танца. Упражнения у станка и на середине зала" пройдет для тюменцев 12 ноября. Проведет его художественный руководитель Детской хореографической студии ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Александр Арцер, сообщает пресс-служба ТКТО.

Вебинар будет доступен для просмотра во ВКонтакте на странице Тюменского концертно-театрального объединения по ссылке. Трансляция начнется в 15 часов.