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Двух тюменок обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России

Происшествия, 13:09 07 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

До семи лет тюрьмы грозит двум тюменкам 45 и 48 лет за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России. С мая 2022 года по июль 2024 года обвиняемые заключали с ними фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение хозработ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Уведомления о заключении договоров женщины предоставляли в отдел по вопросам трудовой миграции. Сотрудники не знали о преступном умысле и вносили соответствующие сведения в информационную систему учета иностранных граждан, ставили отметки в уведомлениях. За это женщины получали от иностранцев вознаграждение от 4 до 10 тыс. рублей.

Всего фиктивные документы были оформлены в отношении 45 иностранных граждан, доход от незаконной деятельности превысил 70 тыс. рублей.

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# мигранты , прокуратура

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