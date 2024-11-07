Представители 18 городов России стали участниками тюменского инициативного проекта

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

65 дизайнеров из 18 городов страны представили свои модные детские и взрослые коллекции на "Неделе моды. Сибирь" в Тюмени. Показы посетили свыше 8 тыс. гостей.

Так завершилась реализация одноименного инициативного проекта. Представила его группа горожан, по итогам голосования на портале "Я решаю!" идея заняла 10 место в рейтинге и получила поддержку из городского бюджета на реализацию в 2024 году.

Вместе с тюменцами участниками проекта стали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода, Кирова, Сочи, Тобольска. Помимо показов, они организовали панельную дискуссию на тему "Развитие и продвижение российских брендов: стратегии и инструменты". Своим опытом поделились эксперты из различных областей модной индустрии: модель, продюсер и ведущая канала Fashion TV Елена Новикова, модельер, художник, стилист, кандидат наук, член Ассоциации высокой моды, прет-а-портье Элеонора Амосова и fashion-аналитик, стилист, исследователь истории моды Тамара Липанова.

Гости мероприятия посетили детскую зону, "фотозеркало" и фотокабинку с "красной дорожкой", а также прошли бесплатные консультации профильных специалистов в косметологии, педиатрии и стоматологии, сообщает департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени.

Отметим, что механизм инициативного бюджетирования как новая программа поддержки идей граждан был впервые опробован в Тюмени в 2020 году - еще до того, как это стало обязательным по всей стране. Через два года тюменский опыт был отмечен Минфином РФ и рекомендован к тиражированию в других регионах.