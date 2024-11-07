Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Ишимском районе в 2025 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Ишимском районе в 2025 году. Новоселье справят жители деревень Бокаревка, Шаблыкино, Новотравное, Новолокти, Десятово, Тоболово и Черемшанка, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Все эти медицинские пункты будут построены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".

Кроме того, новый ФАП появится в селе Назарово Абатского района. Этот населенный пункт пострадал от паводка 2024 года, и построить медицинский пункт поручил президент РФ Владимир Путин.

На площадках Ишимского района уже активно ведутся земляные и строительные работы. В некоторых местах подготавливают инженерные сети, в других забивают сваи, а в деревне Бокаревка уже смонтировано модульное здание.

Все ФАП планируется сдать в первом квартале 2025 года. Работы по благоустройству прилегающих к ФАП территорий — тротуары, отмостку, подъездные пути и озеленение — подрядные предприятия должны завершить до середины лета.