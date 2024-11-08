205 тысяч рублей похитил иностранец с банковского счета жительницы Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

205 тысяч рублей похитил злоумышленник с банковского счета жительницы Тюмени 1994 года рождения. С заявлением она обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия, определили местонахождение и задержали гражданина одной из бывших советских республик 1995 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что некоторое время сожительствовал с потерпевшей. В день происшествия между ними на бытовой почве произошла ссора. Злоумышленник вывез женщину в лес у поселка Боровский, отобрал телефон и, используя мобильное приложение банка, перевёл её деньги на свой счет, после чего покинул регион. Похищенное злоумышленник потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - шесть лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.