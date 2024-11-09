Тюменский ХК "Рубин" проведет выездные матчи в Москве и Санкт-Петербурге

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" проведет очередную выездную серию матчей чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Сегодня, 9 ноября, тюменская команда сыграет со "Звездой" в Москве. В понедельник, 11 ноября, скрестит клюшки с ХК "Юнисон-Москва", пишет "Вслух.ру".

Турне продолжится в Санкт-Петербурге. 13 ноября, "Рубин" сыграет с "СКА-Нева", 15 ноября – с "Динамо-СПб".

Сейчас тюменский "Рубин" находится в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ. За 22 матча сезона клуб набрал 32 очка. Было 14 побед, в том числе 13 — в основное время. Из восьми проигрышей три — по буллитам.