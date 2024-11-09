Жители Ишима создадут необычный арт-объект

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивный арт-объект "Зажги то, что угасло" созхдадут в Ишиме 15 ноября. Мероприятие с участием школьников и студентов начнется в 16 часов в городском Фестивальном парке (ул. Просвещения, 18а), пишет КП-Тюмень.

В центре парка установят основу для будущей инсталляции — двухметровую деревянную звезду с лампочками. Желающие смогут взять конверты и, погрузившись в воспоминания, записать на них свои увлечения, занятия и эмоции, которые были забыты или оставлены в прошлом из-за сложившихся обстоятельств.

В будущем арт-объект украсит здание мультицентра "Моя территория". Участие его создании могут принять все желающие, вход свободный. Тем, кто захочет дополнительно украсить свой конверт, организаторы предложат разнообразные декоративные элементы и материалы. Затем участники прикрепят свои сообщения к лампочкам на звезде и зажгут ее.В итоге получится арт-объект, отражающий возрождение давно забытых чувств, желаний и мечтаний молодых ишимцев.