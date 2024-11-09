Юбилейный термальный сезон стартовал в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятый, юбилейный термальный сезон стартовал в Тюмени 8 ноября. По этому случаю на набережной Туры организовали большой праздник с шоу театра огня и света “Гелиос” и выступлением команды "СОЮЗ".

Старт пятого термального сезона – значимое событие, это масштабный праздник, подчеркнула директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

11 термальных комплексов и санаторных учреждений в течение месяца будут предоставлять клиентам яркую программу. В 2024 году к теме термальных источников присоединились и банные комплексы, и более 20 гастрономических заведений. В музейном комплексе им. И. Я. Словцова 8 ноября состоялся медиабранч, где презентовали новые гастрономические сеты, которые в течение всего месяца будут в меню ресторанов.

“Вот уже пятый год в ноябре как настоящие сибиряки мы запускаем морской термальный сезон. Учитывая, что сегодня в целом туристический продукт формируется вокруг отдыха на термах, то здесь фигурирует большое количество участников рынка. Юбилейный термальный сезон как раз проходит под флагом того, что все отраслевики объединяясь, консолидируя усилия, работают над сервисом, гостеприимством, качеством туристического потока”, – сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Она добавила, что наш регион самый ёмкий в стране среди субъектов страны, если говорить о развитии инфраструктуры, создании и модернизации термальных комплексов.

8 ноября состоялось открытие майер-курорта “Марциаль” с новыми технологиями на базе “ЛетоЛето”. Мария Трофимова отметила, что когда-то в концепции по использованию термальных, минеральных ресурсов, которые разрабатывали в 2019-2020 годах, был такой кейс, как создание центра управления возрастом.

“Очень здорово, что наши предприниматели, бизнес-сообщество подхватили эту идею. Сегодня мы уже имеем такой центр управления возрастом в периметре города. Это третий в стране майер-курорт. Завтра в Тобольске будем открывать абсолютно новый термальный источник “Тобольский”. Это не предел, поскольку сегодня обсуждается очень много инвестпроектов в этом направлении”, – сообщила она.

Также в регионе разработана концепция по созданию туристско-рекреационного кластера с использованием термальных минеральных вод, которую презентовали в апреле 2024 года. Идет подготовительная работа. Проект рассчитан на период реализации до 2035 года.

По словам Марии Трофимовой, реализация таких проектов позволяет Тюменской области выйти на более качественные показатели. На сегодня каждый третий гость посещает термальные комплексы. В дальнейшем, как говорит она, это должен быть основной стимул для посещения области.

Открытие пятого термального сезона свидетельствует о высокой степени готовности всех участников инфраструктуры, обеспечивающей гостеприимный прием наших жителей и гостей, считает глава города Максим Афанасьев.

“Уже более 30 процентов из всех туристов обязательно посещает наши термы. Чтобы им стало интересно, создаем хорошую правильную событийную повестку. Фестиваль, который стартовал сегодня, – свидетельство того, что мы вместе со всеми жителями города позиционируем это как праздник и показываем свою гостеприимную широкую душу”, – сказал глава города Максим Афанасьев.

Для Тюмени как первого города Сибири использование в своей бренд-платформе столицы термальных вод – сильное преимущество, убежден мэр. Не важно, какое проходит событие, связано оно связано оно с деловым, культурной, гастрономической повесткой, термы – это всегда одно из мест притяжения, возможность, которая дает интерес к посещению территории.

Термальные воды найдут отражение и мастер-плана города, к разработке которого планируют приступить в 2025 году.

“Мы смотрим на этот счет дальше. Сегодня на Тюменском градостроительном форуме обсуждали вопросы об амбициях города, о том, как можно эти амбиции использовать в своих интересах, в том числе в градостроительной сфере. Я озвучил, что мы приняли решение разработать мастер-план исторической части города. Одна из важных составных частей этого документа будет касаться использования звания столицы термальных вод. Продвижение города зависит от маркетинговых технологий: как лодку назовешь, так она и поплывет. Будем работать над документом. В результате создадим инфраструктуру, которая позволит, прогуливаясь по городу, без подсказок экскурсоводов, ощущать, что ты находишься в первом городе Сибири, столице термальных вод”, – добавил мэр.

Инна Пахомова