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Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 480 млрд рублей

Экономика, 11:49 09 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

480 млрд 396 млн рублей потратили в магазинах жители Тюменской области с января по сентябрь 2024 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года оборот розничной торговли увеличился на 11,1%, сообщает "Вслух.ру", опираясь на данные Росстата.

Основная часть расходов приходится на продукты, напитки и табачные изделия. Общий чек за девять месяцев составил 229 млрд 630,2 млн рублей. Исходя из численности жителей, каждый потратил почти 15 тыс. 783 руб.

На непродовольственные товары тюменцы потратили 250 млрд 765,8 млн рублей. На каждого жителя пришлось 17 тыс. 235 руб.

В среднем каждый тюменец оставляет на кассах 33 тыс. 18 руб. в месяц.

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# розничная торговля

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