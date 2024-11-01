В Тюмени упал автомобильный кран
Происшествия, 12:36 12 ноября 2024
| Фото: скриншот из видео прокуратуры Тюменской области
Автомобильный кран, который используют при строительстве многоквартирного жилого дома, упал в районе ЖК "Корней" в Тюмени 12 ноября. В связи с этим прокуратура Тюменской области организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту привлекут специалистов Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора для проверки соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности, охране труда.
По итогам примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Видео: прокуратура Тюменской области