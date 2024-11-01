В Тюмени для уборки снега по ночам планируют перекрывать участки дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перекрывать участки дорог планируют на время уборки снега в Тюмени. Ограничения движения будут действовать ночью и до семи час. 30 минут утра, сообщает администрация областного центра.

"Данные меры будут приниматься локально на участках дорог без осуществления движения маршрутных транспортных средств и только по мере необходимости", - уточнили в муниципалитете.