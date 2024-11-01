Тюменскую молодежь приглашают поучаствовать в проекте #Переговорка
Общество, 08:14 14 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проект #Переговорка пройдет для тюменской молодежи в мультицентре "Контора пароходства" 22 ноября. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
На мероприятии молодые граждане познакомятся с ведущими предприятиями Уральского федерального округа. Будет организован круглый стол, где они обсудят профориентацию и карьерный рост.
Участники также смогут разработать командный проект, направленный на решение актуальных проблем региона, презентовать его экспертному совету и получить сертификат.