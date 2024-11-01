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Возможности развития струнного транспорта изучают в Тюмени

Общество, 15:10 13 ноября 2024

департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

С уникальной технологией высокоскоростного струнного транспортного комплекса познакомили тюменскую делегацию в Республике Беларусь.

Представители департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства посетили демонстрационную площадку испытаний и международной экспертизы Unitsky String Technologies Inc. в городе Марьина Горка.

На её территории расположены пять транспортно-инфраструктурных комплексов различного типа, испытано более 10 моделей подвижного состава, построены станции, депо и другая инфраструктура.

В центре проводятся научно-исследовательские и технологические работы. Тюменцам продемонстрировали пилотные разработки струнного транспорта и рассказали о его возможностях.

"Струнный транспорт представляет надземную систему, использующую подвесные рельсы, натянутые между опорами, что позволяет развивать скорость до 500 километров в час", - отметил замдиректора департамента Александр Горлатов.

Движение поезда полностью автоматизировано, эта современная технология имеет большой потенциал. По словам Александра Горлатова, рассматривается возможность реализации такого проекта и в Тюменской области.

Также в рамках делового визита тюменская делегация посетит Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Институт радиобиологии, Технический университет имени Сухого, Институт леса НАН Беларуси и другие учреждения.

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