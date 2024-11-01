Тюменские предприниматели могут подать заявку на премию "Связи"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативных предпринимателей наградят в рамках премии "Связи". Подать заявку на участие можно до 6 декабря по ссылке, сообщает пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий.

В 2024 году конкурс проводится в семи номинациях: "Креативное событие года"; "Инновации в сфере креативных индустрий"; "Просветительский проект года"; "Креативный проект, развивающий территорию"; "Семейные ценности"; "Экспортер креативного продукта"; "Стартап года".

Кроме того, по инициативе экспертного совета может быть учреждена специальная номинация.