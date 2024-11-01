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От 100 тыс. до 3 млн рублей получат военнослужащие СВО в случае боевых травм

Общество, 13:09 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий утвердило правительство РФ.

Сумма зависит от степени тяжести ранения, полученного военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Так, за тяжелые увечья и травмы полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. рублей.

Такая дифференциация позволит оказать существенную поддержку раненым бойцам, сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на официальный канал правительства РФ.

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# единовременные выплаты , СВО

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