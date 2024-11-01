Финансирование импортозамещения нефтегазовой отрасли обсудят в Тюмени

ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив 2023 г.)

Финансирование импортозамещения – специально созданная сессия для II Технологического саммита в Тюмени 3 и 4 декабря. Тюменская область представит меры поддержки, отвечающие запросам участников нефтегазовой отрасли.

"Мы собрали примеры поддержки участников Нефтегазового кластера за последние три года. Это уникальный пример ориентации мер поддержки для ТЭК и промышленности, сконцентрированный в Тюменской области. Компаниям становится понятна траектория развития: не на первом шаге только будет оказана им господдержка, а на каждом. Мы вводим новые инструменты, которые позволяют внедрять инновационные продукты", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время круглого стола ТАСС в формате телемоста 14 ноября.

В Тюменской области действует ряд программ по поддержке участников нефтегазового рынка. Это 50 % субсидирование оборудования по программе лизинга, промышленный кешбэк, программа привлечения и сопровождения инвесторов.

"Как правительство мы хотим обозначить и четко показать, как те инструменты, которые созданы на территории региона, влияют на развитие инвестиционной деятельности. Мы заинтересованы в появлении новых проектов разной мощности, готовы поддержать каждого, кто предложит российскому рынку технологический продукт, соответствующий мировому уровню. Для этого есть цепочка мер поддержки от стартапа, опытного образца, продажи через кешбэк, до выхода на экспорт", - пояснил Пантелеев.

Консолидированный спрос отрасли активно обсудят участники пленарной сессии саммита.

Минпромторг РФ на отраслевом событии представит национальный проект "Перспективные энергетические атомные технологии". В его основе пять федеральных целевых программ, в том числе – импортозамещение нефтегазового и энергетического оборудования.

Анжела Лебедева