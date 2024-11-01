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Тюмень вошла в "Лигу марафонов Урала и Сибири"

Общество, 21:20 14 ноября 2024

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

"Лигу марафонов Урала и Сибири" создали Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Омск и Томск. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали главы городов в ходе работы форума "Города России" в Екатеринбурге.

Сообщество открывает новые горизонты и дает возможность объединить усилия для организации регулярных массовых беговых мероприятий, пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Идея создания таких событий зародилась в августе, на встрече Ассоциации "Города Урала" в Тобольске. В кратчайшие сроки мы подготовили все необходимые документы для реализации нашего общего замысла. Его главная цель — сделать эти мероприятия доступными для всех желающих, независимо от уровня подготовки, и способствовать пропаганде здорового образа жизни", - рассказал он в своих соцсетях.

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

По словам Максима Афанасьева, такой подход не только разнообразит культурную жизнь городов, но и укрепит межрегиональные связи, позволяя обмениваться опытом и идеями. "Вместе мы сможем создать нечто поистине уникальное, что оставит яркий след в памяти участников и гостей наших беговых событий!", - заверил он.

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# бег , Максим Афанасьев , соглашение

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