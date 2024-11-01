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Тюменские предприниматели отправятся в инвесттур в Тобольск 26 ноября

Общество, 09:18 19 ноября 2024

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменские предприниматели отправятся в инвестиционный тур в Тобольск 26 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

О перспективных отраслях в городе бизнесменам расскажут представители администрации. Сопровождать предпринимателей будут представители единой инвесткоманды региона: "Капитан бизнеса" Александр Касьянов, руководитель Центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева, генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Алексей Мартын.

Участникам бизнес-экскурсии предложат осмотреть:инвестиционные площадки; свободные земельные участки для реализации бизнес-проектов.

Также в программе - нетворкинг с предпринимателями четырех территорий Тюменской области: Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

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# бизнес , инвестиционный тур , Тобольск

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