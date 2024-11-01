Тюменские предприниматели отправятся в инвесттур в Тобольск 26 ноября
Тюменские предприниматели отправятся в инвестиционный тур в Тобольск 26 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
О перспективных отраслях в городе бизнесменам расскажут представители администрации. Сопровождать предпринимателей будут представители единой инвесткоманды региона: "Капитан бизнеса" Александр Касьянов, руководитель Центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева, генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Алексей Мартын.
Участникам бизнес-экскурсии предложат осмотреть:инвестиционные площадки; свободные земельные участки для реализации бизнес-проектов.
Также в программе - нетворкинг с предпринимателями четырех территорий Тюменской области: Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.