На одну из главных профолимпиад заявилось 1 423 студента от тюменских вузов

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всего за 48 дней подано 185 тыс. заявок от студентов из 59 регионов

Олимпиада "Я — профессионал" привлекает самых активных и талантливых молодых людей.

Руководитель проекта Валерия Касамара отметила, что в этом сезоне участники из Тюменской области, как и студенты со всей страны, смогут воспользоваться новыми образовательными и профессиональными возможностями.

Среди самых популярных направлений среди тюменских студентов — "Педагогическое образование", "Психология" и "Нефтегазовое дело".

В Тюменском государственном университете зарегистрировано 743 участника, что делает его лидером по числу участников в регионе. Популярные направления включают психологию, педагогику, юриспруденцию, социологию и программирование.

Ректор Иван Романчук подчеркнул, что ТюмГУ активно сотрудничает с олимпиадой с её первого сезона, особенно в организации трека "Нефтегазовое дело" и других направлений.

Отборочный этап олимпиады стартует с 15 ноября и продлится до 1 декабря. Участники трека "Нефтегазовое дело" могут выбрать подходящую дату для участия и продемонстрировать свои знания в условиях, приближенных к реальной производственной практике.

Олимпиада "Я — профессионал" предоставляет студентам отличные возможности: дипломанты получают преимущества при поступлении в магистратуру, возможность стажировок и денежные поощрения.

Этот проект является флагманом президентской платформы "Россия — страна возможностей" и проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.