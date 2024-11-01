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Спектакль "Матросская тишина" в Тобольске посмотрели Артем Жога и Александр Моор

Политика, 21:37 15 ноября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Полпред президента в УФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посмотрели спектакль Московского театра Олега Табакова "Матросская тишина" в Тобольском драматическом театре 15 ноября.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Одну из главных ролей в спектакле по пьесе Александра Галича сыграл народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Спектакль, показанный в Тобольске в рамках совместного проекта Правительства Москвы, Правительства Тюменской области и компании СИБУР "Сибирские сезоны", прошел при аншлаге.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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# Александр Моор , Артем Жога , театры , Тобольск

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