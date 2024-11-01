Спектакль "Матросская тишина" в Тобольске посмотрели Артем Жога и Александр Моор

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Полпред президента в УФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посмотрели спектакль Московского театра Олега Табакова "Матросская тишина" в Тобольском драматическом театре 15 ноября.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Одну из главных ролей в спектакле по пьесе Александра Галича сыграл народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Спектакль, показанный в Тобольске в рамках совместного проекта Правительства Москвы, Правительства Тюменской области и компании СИБУР "Сибирские сезоны", прошел при аншлаге.