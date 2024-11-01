Спектакль "Матросская тишина" в Тобольске посмотрели Артем Жога и Александр Моор
Политика, 21:37 15 ноября 2024
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Полпред президента в УФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посмотрели спектакль Московского театра Олега Табакова "Матросская тишина" в Тобольском драматическом театре 15 ноября.
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Одну из главных ролей в спектакле по пьесе Александра Галича сыграл народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.
Спектакль, показанный в Тобольске в рамках совместного проекта Правительства Москвы, Правительства Тюменской области и компании СИБУР "Сибирские сезоны", прошел при аншлаге.
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области