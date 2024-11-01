Региональный этап всероссийского фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия" пройдёт в Тюмени

| Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен" | Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен"

Отборочный этап VII всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия!" пройдёт на сцене Тюменской филармонии 16 ноября.

Лучшие коллективы на следующий день жители и гости областной столицы увидят на гала-концерте. Три коллектива получат возможность выступить в Государственном Кремлевском дворце на гала-концерте 6 декабря.

До очного отборочного этапа были допущены около 30 коллективов из Тюмени и районов Тюменской области, всего же было было подано около 70 заявок.

Свои номера на отборочном туре представят сводный хор Тобольского муниципального района, ансамбль чувашской песни "Йамра", ансамбль народно-сценического танца "Субботея", фольклорный ансамбль "Златница" и многие другие.

Об этом генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Айдар Шайдуллин рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в своей основе фестиваль восходит к декадам народного искусства, проводившимся в Советском Союзе, но возрождает и переосмысляет их.

По десятибалльной шкале оцениваются шесть критериев, актёрское мастерство, костюм и другие. "Баллы мы суммируем и принимаем решение, но бывает, что эмоции зашкаливают и на отборочном этапе мы говорим "до встречи в Кремле", - добавил он.

Помимо выступления на сцене Государственного Кремлевского Дворца с прославленными академическими коллективами страны, лауреаты регионального этапа получат также денежные призы.

Он рассказал также, что в 2022 году организаторы приняли решение проводить детский тур фестиваля. К такому решению их подтолкнуло выступление тюменского коллектива "Зори Тюмени".

| Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен" | Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен"

Помимо отборочных туров и гала-концертов организаторы привозят уникальную образовательную программу "Лучшие мастера сцены – региональным исполнителям" – это лекции, мастер-классы, круглые столы.

В Тюмени мастер-классы провели народная артистка Российской Федерации Надежда Крыгина и солист Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева Александр Тихонов.

Также экспертом регионального этапа фестиваля выступает Заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская.

По её словам, роль данного фестиваля вписывается сегодня в общую политику страны, когда внимание и финансовая поддержка оказывается, в том числе, и любительским коллективам.

| Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен" | Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен"

"Искусство развивается по своим законам и стремление людей самовыражаться через песню, танец и музыку имеет свои внутренние закономерности, - считает она. - Но как общество обращает на это внимание, конечно, имеет большое значение".

Она подчеркнула, что без проводившихся в разное время смотров и олимпиад в нашей стране не было бы таких коллективов, как ансамбль имени Моисеева.

"Это хороший проект и я очень рада участвовать в нём, с большим удовольствием вношу свою лепту в созидательную работу моих коллег, которые поддерживают наше творчество и несут это людям", - добавила Надежда Крыгина.

Отметим, что фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия" проводится с 2017 года, на данный момент является крупнейшим фестивалем народно-сценического искусства и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

| Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен" | Фото: Роман Притула, "Глобэкс Промоушен"

Николай Ступников