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Жители Тюменской области легализовали 6,2 тыс. гаражей

Общество, 16:48 17 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Права на 6,2 тыс. гаражей оформили жители Тюменской области. Также благодаря гаражной амнистии они легализовали 14,7 тыс. земельных участков под такими постройками.

"Реализация закона "О гаражной амнистии" способствует упрощению процедур и снижению затрат для граждан. В отдельных случаях гражданину не нужно обращаться с заявлением и документами в орган регистрации прав. Законом предусмотрено, что все необходимые для регистрации права заявления и документы от имени гражданина уполномоченный орган власти представит самостоятельно", - пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Отметим, что с начала действия гаражной амнистии, с сентября 2021 г. Росреестр зарегистрировал по России почти 470 тыс. объектов – из них 167 тыс. гаражей и 302 тыс. земельных участков. По данному показателю Тюменская область вместе с Омской и Московской находятся в тройке лидеров субъектов России, сообщает Мегатюмень.

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# гаражная амнистия , Росреестр

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