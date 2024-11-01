Иностранные студенты ТюмГУ познакомились с творчеством Достоевского

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Иностранные студенты подготовительного отделения ТюмГУ познакомились с творчеством Федора Достоевского на площадке городской библиотеки № 8. Для них организовали презентацию о жизни и творчестве писателя, сообщает пресс-служба вуза.

Обучающиеся из стран Африки, Азии и Латинской Америки изучают русский язык уже несколько месяцев, поэтому их уровень владения позволил узнать интересные факты из жизни автора "Преступления и наказания", оценить его вклад в мировую литературу. Увидели ребята и уникальное издание — копию Евангелия 1823 года, которое было с Достоевским во время его тюремного заключения.

Под руководством преподавателей студенты подготовили творческие номера по мотивам произведений Федора Михайловича: инсценировали сцену из рассказа "Дядюшкин сон" и выразительно читали отрывки из романов знаменитого прозаика.

Ранее иностранные слушатели ТюмГУ декламировали стихи Михаила Лермонтова.