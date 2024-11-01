В Тобольске стартовала подготовка к III многоэтапным соревнованиям по лыжным гонкам

Подготовка к III многоэтапным соревнованиям по лыжным гонкам среди обучающихся образовательных организаций города на Кубок главы города стартовала в Тобольске.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин всвоем Telegram-канале.

По его словам, соревнования пройдут в четыре этапа на стадионе "Тобол". Первый будет посвящен завершающемуся Году Менделеева, второй - наступающему Году Ершова, третий этап - 23 февраля, участвуют папы, и финальный этап в честь 8 Марта, буду участвовать мамы.

Первое новшество этого года - возрастных групп теперь не четыре, а шесть. Второе - школы разделили на две группы: малые и большие. Составы команд, система и условия подведения итогов остались, как и в предыдущие годы.