  • 18 ноября 202418.11.2024понедельник
  • USD99,9971
    EUR105,7072
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

В Тобольске стартовала подготовка к III многоэтапным соревнованиям по лыжным гонкам

Спорт, 17:01 18 ноября 2024

Подготовка к III многоэтапным соревнованиям по лыжным гонкам среди обучающихся образовательных организаций города на Кубок главы города стартовала в Тобольске.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин всвоем Telegram-канале.

По его словам, соревнования пройдут в четыре этапа на стадионе "Тобол". Первый будет посвящен завершающемуся Году Менделеева, второй - наступающему Году Ершова, третий этап - 23 февраля, участвуют папы, и финальный этап в честь 8 Марта, буду участвовать мамы.

Первое новшество этого года - возрастных групп теперь не четыре, а шесть. Второе - школы разделили на две группы: малые и большие. Составы команд, система и условия подведения итогов остались, как и в предыдущие годы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лыжные гонки , Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 18.11.2024Тюменцы уступили футболистам из Сочи
17:01 18.11.2024В Тобольске стартовала подготовка к III многоэтапным соревнованиям по лыжным гонкам
10:48 17.11.2024Тюменский ветеран СВО стал призером Всероссийского "Кубка защитников Отечества"
12:42 16.11.2024Тюменский "Рубин" уступил питерскому "Динамо" со счётом 4:1