Тюменский спортсмен стал чемпионом Кубка мира по гиревому спорту

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студент четвертого курса Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Иван Щетков завоевал золото в дисциплине "двоеборье" в весовой категории 78 кг на Кубке мира по гиревому спорту в Китае. Он выступал в составе сборной России. Всего за победу боролись сильнейшие спортсмены из 16 стран, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

"Победа - это всегда результат тяжелого труда, она никогда не достается легко. Необходимо выкладываться в полную силу, в противном случае результата не будет, – считает спортсмен. – Очень благодарен своему тренеру и вузу. Мне важна моральная поддержка, приятно видеть, что твои достижения отмечают".

На счету Ивана не одна медаль международных соревнований. Он победитель первенства в Европе и Азии и мира среди юниоров. Гиревым спортом он занимается с 14 лет. Благодаря регулярным упорным тренировкам и высокой мотивации, спустя полтора года студент стал победителем первенства России по гиревому спорту.

Тюменец - резидент ССК "Гвардия" ТИУ. Недавно он стал обладателем Гран-при регионального этапа премии "Студент года-2024", а также победителем в номинации "Спортсмен года".