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Тюменскую область на форуме "Выбор. ФМ" представляют три участницы

Общество, 18:29 19 ноября 2024

скриншот видео

Тюменскую область на первом молодежном электоральном форуме "Выбор. ФМ" представляют три участницы - Дарья Высоцкая, Анна Медведева и Ярослава Стрельцова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"По итогам форума наши участницы в составах трех разных команд должны будут представить проектную разработку в сфере избирательного права и процесса", - отметил он.

Более 200 ребят со всей России в возрасте от 18 до 27 лет прибыли в "Сенеж", чтобы генерировать идеи, обмениваться опытом и получать бесценный опыт создания проектов, направленных на развитие избирательной системы в России. Мастерская управления "Сенеж" - центр дополнительного образования для подготовки управленцев трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества.

Форум "Выбор. ФМ" пройдет с 19 по 23 ноября. его проводит Центральная избирательная комиссия России совместно с Российским фондом свободных выборов и Российским центром обучения избирательным технологиям. На протяжении недели молодой актив избирательной системы вместе с наставниками будут создавать перспективные проекты в избирательном процессе.

Видео мастерской управления "Сенеж"

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# молодежь , форум

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