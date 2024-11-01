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Треть лесных пожаров в Тюменской области произошли по вине человека

Общество, 17:34 19 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Треть всех лесных пожаров в Тюменской области произошли по вине человека. И хотя человеческий фактор по-прежнему является основной причиной всех возгораний в лесах, его доля по сравнению с предыдущим сезоном уменьшилась: в 2023 году она составляла больше половины, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

По словам специалистов, на статистику влияет множество факторов: своевременное введение запретов на огневые работы и посещение лесов, ужесточение наказания за нарушения данных запретов, а также усиленный контроль за их соблюдением и постоянная разъяснительная работа с населением, которую ведут сотрудники лесной охраны.

В 2024 году на время действия особого противопожарного режима специалисты провели около 3,7 тыс. рейдов по лесам, более 4,7 тыс. профилактических бесед с жителями и распространили свыше 6 тыс. памяток и листовок.

Снизилось в этом году и количество нарушителей: 110 человек против 153, выявленных в предыдущем сезоне. При этом общая сумма наложенных штрафов превысила 2 млн руб. против 1,3 млн годом ранее.

Государственным лесным инспекторам удалось установить личности и привлечь к ответственности четыре виновника лесных пожаров. Из них трое – должностные лица. Общая сумма штрафов для нарушителей составила 350 тыс. рублей.

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# пожароопасный сезон

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