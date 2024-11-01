В Тюмени спрос на услуги по строительству частных домов вырос на 8 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 8 % вырос спрос по услугам строительства частных домов в Тюмени за октябрь. При этом осенью интерес к отдельным этапам работ увеличился кратно. Только обустройство лестниц стало в два раза востребованней, чем летом, подсчитали на платформе "Авито услуги".

При этом, жители региона для ремонта частных домов стали чаще искать объявления с услугами дизайна интерьера – плюс 23 %, изоляции и утепления - 55 %, обустройства вентиляции – 85 %.

"Рынок индивидуального строительства в Тюмени продолжает динамично расти. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам", - уточнила руководитель категорий "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова.

Также эксперт отметила, что вместе с рынком растет и спрос на разнорабочих. Осенью прирост составил 21 %. Только на высотные работы требуется на 20 % специалистов больше, на утсановку окон и балконов - на 29 %.