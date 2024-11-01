Мазь для заживления ран с пантами оленя создали тюменские медики
Общество, 14:41 24 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Мазь для заживления ран на основе оленьих пантов создали в Тюменском медуниверситете. Препарат ускоряет заживление и имеет минимальные побочные эффекты.
Над мазью в течение года работали профессор ТюмГМУ Лидия Комарова и студентка пятого курса Арина Старусева. При исследовании эффективности мази выяснилось, что полное заживление у применявших ее пациентов происходило в среднем на 5–7 дней быстрее, чем у тех, кто не использовал препарат, пишет Мегатюмень.
Мазь состоит из натуральных ингредиентов: пчелиного воска, оливкового масла и водного экстракта оленьих пантов. Отмечается, что пока это только прототип, но в планах — массовое производство препарата.