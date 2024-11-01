С историей маслоделия в Сибири через экспонат знакомят в ялуторовском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Увидеть ручную маслобойку конца XIX — начала XX века могут посетители музея "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске. По легенде, ее нашли в развалинах старого дома по улице Заречной в Тюмени.

На основе стеклянной маслобойки из собрания музея гости познакомятся с историей маслоделия в Сибири, в том числе и Ялуторовске, узнают о личности и деятельности Александра Николаевича Балакшина, основателя "Союза сибирских маслодельных артелей".

Выставка работает до 10 декабря.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.