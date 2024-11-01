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Скрипач Чен Шу и виолончелист Чжан Лю выступят солистами в Тюменской филармонии

Общество, 08:27 28 ноября 2024

vk.com/tyumenphilharmonic

Скрипач Чен Шу и виолончелист Чжан Лю вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника дадут концерт современных китайских композиторов. Он начнется в филармонии 13 декабря в 19 часов.

Чен Шу - лауреат международных конкурсов, председатель и основатель Миланского международного конкурса скрипачей и виолончелистов, приглашенный профессор Тайнаньского университета искусств. Окончил консерваторию в городе Лугано (Швейцария) по классу скрипки профессора Массимо Кварта и камерного ансамбля профессора Райнера Шмидта в Базельской музыкальной академии, сообщают организаторы международного концерта.

Чен Шу является основателем и руководителем швейцарского струнного квартета "Intimo Voci", который активно концертирует в Швейцарии, Италии и Австрии.

vk.com/tyumenphilharmonic

Чжан Лю принадлежит к числу выдающихся китайских исполнителей-виолончелистов и музыкальных деятелей. Художественный руководитель Симфонического оркестра города Цзянсу, он в настоящее время является председателем Китайского фонда развития симфонической музыки, директором Китайского общества виолончелистов.

Окончил в 1982 году Шанхайскую консерваторию, где учился по классу виолончели под руководством известного педагога профессора Чэнь Динчена. В 1988 году стал лауреатом I национального китайского конкурса виолончелистов.

В 1998 году его имя было включено во "Всемирный справочник знаменитостей Китая" и "Великое Возрождение".

Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

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