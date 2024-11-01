Александр Моор навел порядок в льготах для многодетных семей

| Фото: группа "Движение - это жизнь" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Движение - это жизнь" во ВКонтакте (архив)

Категорию "многодетная семья" расширили в Тюменской области. Теперь в состав включены мачехи, отчимы, падчерицы и пасынки. Поправки в законопроект приняли депутаты Тюменской областной думы в ходе заседания 28 ноября.

"Статус "многодетной семьи" закрепляется бессрочно. Также будут выдаваться удостоверения по единому образцу, которое устанавливает правительство Российской Федерации", - сказала председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

В настоящее время к категории многодетных в Тюменской области относятся семьи, где воспитываются трое или более детей (в том числе усыновленные, или взятые под опеку или попечительство), проживающие совместно с родителями, усыновителями, опекунами или попечителями. После принятия законопроекта получить новый статус смогут больше тюменцев.

"Такие дети также находятся на иждивении родителей. Они несут ответственность и затраты на воспитание и обучение ребенка. Соответственно внося изменения в эту категорию, мы позволяем данной семье, в том числе, воспользоваться средствами и возможности социальной поддержки", - добавил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

В Тюменской области действует гибкая система поддержки семей с детьми, которая ориентирована на адресный подход. Она включает как федеральные, так и региональные меры поддержки. Всего в области в дополнение к федеральным действуют 17 таких мер. При этом есть выплаты и льготы, что предоставляются вне зависимости от уровня благосостояния. Например, материнский капитал и выплаты, за которыми семья может обратиться исходя из индивидуальной ситуации. Финансирование всех принятых обязательств обеспечено средствами областного бюджета в полном объеме.

Отметим, что за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось на 38%. В настоящее время их насчитывается порядка 40 тысяч.

Виктория Макарова