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В Тюменской области от охотников принимают почти 100 тыс. заявлений за год

Общество, 15:32 02 декабря 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Почти 100 тыс. заявлений от охотников принимают в Тюменской области за год. Половина от этого объема приходится на услугу по распределению разрешений. Ее оказывают в электронном виде: от подачи заявки до предоставления результата, сообщает Госохотдепартамент региона.

Еще 35 тыс. заявлений в год принимают на разрешения по добыче охотничьих ресурсов, 94 % из них – в электронном виде. Это позволило сократить количество отказов с 17 тыс. до 6 тыс., а срок предоставления услуги с семи до четырех рабочих дней.

"Департамент направил в Минэкономразвития инициативное предложение об установлении в Тюменской области экспериментального правового режима. Он касается перехода на выдачу электронных разрешений на добычу охотресурсов. Достижения в области цифровой трансформации ведомства способствовали тому, что Тюменская область в ноябре текущего года выбрана в качестве пилотного региона по интеграции с новой федеральной ГИС "Охота", - уточнила директор Госохотдепартамента Тюменской области Ольга Галкина.

На портале услуг Тюменской области совместно с департаментом информатизации реализован уникальный сервис "Личный кабинет охотника". В нем содержится вся персонифицированная информация в области охоты. Более 20 тыс. охотников уже пользуются сервисом. В 2024 году его посетили 70 тыс. человек.

Всего в электронный формат ведомство перевело шесть из девяти услуг. Цифровая трансформация государственного управления в области охоты началась в 2016 году. Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов входит в региональный топ-пять услуг с высокой долей обращений в электронном виде. Используемая информационная система представлена на платформе практик устойчивого регионального развития "Смартека".

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# Госохотдепартамент , охотники , электронные госуслуги

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