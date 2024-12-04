Максим Афанасьев рассказал о новых школах, которые построят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство школ в Антипино, Ново-Патрушево, в районе Тюменской слободы и жилого комплекса "Айвазовский", Плеханово, на ул. Комбинатской планируется в последующие три года. От жителей этих районов поступает наивысший запрос по обеспечению местами в образовательных учреждений.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии 3 декабря.

Мэр подчеркнул, что количество обучающихся за последние пять лет увеличилось практически на 24 %. Это свидетельствует о том, что в городе хотят жить, рожать детей, люди убеждены, что Тюмень — это город счастливых людей, сказал он. Чтобы соответствовать этим стандартам, нужно создавать для жителей качественную инфраструктуру.

"За эти пять лет в областной столице построили и ввели в эксплуатацию десять новых школ, двадцать детских садов. Ни один год не обходится без появления какого-либо образовательного учреждения. 2024 год завершится открытием школы и детского сада в районе Мелиораторов. Прекрасные заведения соответствуют всем стандартам. Для удобства горожан даже продлеваем маршрут общественного транспорта. Независимо от того, где находятся наши образовательные учреждения, они все — на высшем уровне", — сказал Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев поделился планами по возведению школ на ближайшие годы. В 2025 году откроют школу в районе Березняковский и детский сад в ЖК "Легенда-парк". В 2026 году примут учеников заведения на ул. Красных зорь и в микрорайоне "Ямальский-1".

Чтобы соцобъекты появлялись в жилых комплексах быстрее, по поручению губернатора Александра Моора прорабатывается проект с применением механизма концессии. Благодаря такому соглашению можно минимизировать расходы бюджета, использовать собственные или привлеченные ресурсы застройщиков, заинтересованных в строительстве инфраструктуры.

Отметим, в бюджете города в два раза больше средств предусмотрено на ремонты в социальных учреждениях. В 2025 году планируют отремонтировать школу № 42 на ул. Монтажников, лицей № 93 на ул. Геологоразведчиков, детский сад на ул. Депутатской, 129.

Также в ходе прямой линии Максим Афанасьев ответил на вопросы от зрителей. Горожане поинтересовались, когда появится новое учебное заведение в районе Дома Обороны. Мэр ответил, что проектирование школы и детского сада в районе кольца, где ранее располагалась воинская часть, находится на финишной прямой. Документы проходят государственную экспертизу. По ее итогам будут планироваться расходы на последующие периоды в бюджете. Школа №26 в районе Дома Обороны соответствует стандартам, заверил мэр. Капитальный ремонт проходил в ней 10 лет назад. На сегодняшний день объект может выполнять свои задачи.

Инна Пахомова