Ольга Кузнечевских: работа с молодёжью воспитывает особые черты характера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередное мероприятие из серии "Встречи с наставниками молодёжной политики" провела вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских в "Конторе пароходства" 4 декабря. Также к участникам встречи обратилась директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"У нас есть такой слоган - "Молодёжка - это по любви". Обычно люди, которые работают в молодёжной политике, сильно "горят" этой темой, они заряжены любовью и транслируют её во внешний мир. Поэтому хотела и вам пожелать не терять этого. Наша серия встреч с теми, кто тоже несёт в своих сердцах этот огонь, эту искру, которая заряжает", - отметила она.

Ольга Кузнечевских поделилась с представителями молодёжных сообществ региона и специалистами в области молодёжной своими знаниями и опытом, а также рассказала о тех мерах, которые были предприняты в регионе для улучшения положения молодёжи.

По её словам, работа с молодыми людьми, особенно в качестве учителя старших классов, интересна тогда, когда им не мешаешь.

"Воспитываются такие особые черты характера, без которых в дальнейшем в работе очень тяжело. Когда всё должно быть по полочкам, но при этом всегда есть место для творчества, и творчество здесь должно идти не от тебя, а именно от молодёжи", - подчеркнула она.

Ольга Кузнечевских добавила, что ей приносит огромное удовольствие работа с молодежью. "Стараюсь не сильно ворчать или загонять в какие-то рамки, это и мне даёт свободу и желание трудиться дальше", - добавила вице-губернатор.

Также участники встречи обсудили будущие тенденции и потенциал молодых специалистов в Тюменской области.

Напомним, что "Встречи с наставниками в сфере молодёжной политики" — это цикл мероприятий по обмену опытом. Так, 9 декабря с молодыми тюменцами пообщается заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. 18 декабря участником проекта выступит советник гендиректора СИБУР Сергей Сарычев.

Николай Ступников