Нижнетавдинские школьники помогают серебряным волонтёрам плести маскировочные сети

| Фото: Telegram-канал "Нижняя Тавда сегодня" | Фото: Telegram-канал "Нижняя Тавда сегодня"

Юные волонтёры Нижнетавдинского района присоединились к серебряным добровольцам для помощи участникам СВО. Учащиеся Антипинской школы стали участниками проекта "Мастера маскировки! На все 100!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для школьников провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей в филиале штаб-квартиры серебряного добровольчества в комплексном центре соцобслуживания "Тавда".

Станок для плетения масксетей собрали из досок, собранных отзывчивыми односельчанами. Расходные материалы предоставили в центре соцобслуживания.