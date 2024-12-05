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Нижнетавдинские школьники помогают серебряным волонтёрам плести маскировочные сети

Общество, 16:59 05 декабря 2024

Telegram-канал "Нижняя Тавда сегодня" | Фото: Telegram-канал "Нижняя Тавда сегодня"

Юные волонтёры Нижнетавдинского района присоединились к серебряным добровольцам для помощи участникам СВО. Учащиеся Антипинской школы стали участниками проекта "Мастера маскировки! На все 100!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для школьников провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей в филиале штаб-квартиры серебряного добровольчества в комплексном центре соцобслуживания "Тавда".

Станок для плетения масксетей собрали из досок, собранных отзывчивыми односельчанами. Расходные материалы предоставили в центре соцобслуживания.

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# волонтеры , Нижнетавдинский район , школьники

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