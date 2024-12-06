Навигатор допобразования Тюменской области вошел в библиотеку лучших практик стран БРИКС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Навигатор дополнительного образования Тюменской области стал более посещаемым и востребованным у тюменцев, а также вошел в библиотеку лучших практик стран БРИКС в 2024 г. Ресурс обрел 127 тыс. уникальных пользователей, что на 20 тыс. больше в сравнении с прошлым годом, сообщает региональный департамент информатизации.

Платформа регулярно обновляется и улучшается. Для этого проводятся фокус-группы, где жители области вносят предложения по улучшению функционала. Последние изменения коснулись логики поиска программ и мероприятий, личного кабинета родителя и формы заявки на зачисление.

"Достигнутые результаты - это совместный труд по развитию цифровых региональных сервисов с нашими пользователями. Уже сейчас Навигатор дополнительного образования, востребованность которого растет с каждым годом, помогает жителям региона быстро и удобно записывать детей на программы обучения по различным направлениям. Обязательно продолжим расширять функциональные возможности сервиса, улучшать удобство использования и подключать новых участников", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.