Григорий Григорьев в День Героев Отечества пообщался с матерью бойца СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сын жительницы Тюменской области Людмилы Павловны Владислав уже третий год находится в зоне проведения СВО. С Днём Героев Отечества ее поздравил председатель региональной общественной организации "Союза десантников" Григорий Григорьев.

"Ваш сын - настоящий герой, находясь там, он защищает нас с вами, как мы в свое время в Афганистане и на Северном Кавказе. Владислав как настоящий мужчина, как настоящий патриот встал на защиту Родины", - подчеркнул в телефонном разговоре общественник.

Григорий Григорьев выразил тюменке благодарность за воспитание сына. Женщина рассказала, что работает в школе учителем географии и завучем по воспитательной работе. Кроме Владислава, в семье Людмилы Павловны есть младшая дочь.

"Сын пишет и звонит, но сейчас он не на связи, - поделилась мать военнослужащего. - Конечно, я горжусь своим ребёнком, потому что вот когда началась СВО, он даже думать не стал. Он сказал, а кто будет Родину защищать, если не мы? Я пойду. Как бы горько мне ни было, когда мы его провожали, я им горжусь и жду его домой", - добавила она.

Григорий Григорьев пожелал женщине терпения и здоровья, тюменка, в свою очередь, поблагодарила общественника за звонок и внимание в праздник.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Памятная дата была установлена президентом Владимиром Путиным в 2007 году и приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Николай Ступников