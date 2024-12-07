Цифровые решения Тюменской области приняты для тиражирования в страны БРИКС
Общество, 11:04 07 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Цифровые решения Тюменской области включили в библиотеку лучших практик стран БРИКС, сообщает региональный департамент информатизации.
Библиотека лучших практик сформирована по итогам конкурса "BRICS Solutions Awards". Цель конкурса — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание и внедрение новых технологий.
Так, по итогам конкурса сформирован пул лучших практик, в числе которых вошли уникальные цифровые решения Тюменской области.
Среди них - "Диспетчерское управление транспортными службами по содержанию автомобильных дорог",
"Личный кабинет охотника на Портале услуг", "Навигатор дополнительного образования", "Телемед-72" и "Виртуальный консультант 72".