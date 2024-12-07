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Цифровые решения Тюменской области приняты для тиражирования в страны БРИКС

Общество, 11:04 07 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цифровые решения Тюменской области включили в библиотеку лучших практик стран БРИКС, сообщает региональный департамент информатизации.

Библиотека лучших практик сформирована по итогам конкурса "BRICS Solutions Awards". Цель конкурса — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание и внедрение новых технологий.

Так, по итогам конкурса сформирован пул лучших практик, в числе которых вошли уникальные цифровые решения Тюменской области.

Среди них - "Диспетчерское управление транспортными службами по содержанию автомобильных дорог",

"Личный кабинет охотника на Портале услуг", "Навигатор дополнительного образования", "Телемед-72" и "Виртуальный консультант 72".

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# цифровизация

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