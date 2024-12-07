Пенсионерку в Тюмени задержали за кражу одежды в бутике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимую тюменку 1957 года рождения задержали в Тюмени за кражу куртки из торгового центра. Ущерб составил более 10 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции обратились работники магазина женской одежды по ул. Тимофея Чаркова, они рассказали, что из торговой точки пропал товар.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Задержанная пенсионерка призналась в содеянном.

Она рассказала, что зашла в бутик, взяла с вешалки куртку, спрятала её в ручную кладь и покинула помещение. Похищенное злоумышленница продала.