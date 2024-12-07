  • 7 декабря 20247.12.2024суббота
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

Пенсионерку в Тюмени задержали за кражу одежды в бутике

Происшествия, 14:44 07 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимую тюменку 1957 года рождения задержали в Тюмени за кражу куртки из торгового центра. Ущерб составил более 10 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции обратились работники магазина женской одежды по ул. Тимофея Чаркова, они рассказали, что из торговой точки пропал товар.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Задержанная пенсионерка призналась в содеянном.

Она рассказала, что зашла в бутик, взяла с вешалки куртку, спрятала её в ручную кладь и покинула помещение. Похищенное злоумышленница продала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 07.12.2024В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты
15:02 07.12.2024Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холодильной в Тюмени
14:44 07.12.2024Пенсионерку в Тюмени задержали за кражу одежды в бутике
14:44 07.12.2024Реверсивное движение транспорта введено на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск после ночного ДТП