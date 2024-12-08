  • 8 декабря 20248.12.2024воскресенье
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер юго-западный

Ученые Тюменской области восстанавливают популяции промысловых рыб

Общество, 10:31 08 декабря 2024

gosrc.vniro.ru | Фото: gosrc.vniro.ru

Популяции сиговых и частиковых рыб в Обь-Иртышском бассейне восстанавливают ученые Тюменской области. Основная причина сокращения количества особей были незаконный, неконтролируемый и нерегулируемый промыслы.

"Сокращение количества осетра, муксуна и нельмы произошло не одномоментно — это был постепенный процесс. С появлением незаконного рынка сбыта объемы браконьерского вылова увеличились. Частично, конечно, это касается муксуна — было нарушено состояние его нерестилищ из-за добычи гравия в Томской области", —рассказала заместитель руководителя Тюменского филиала "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии", кандидат биологических наук Яна Капустина.

Есть виды рыб, популяция которых остается на стабильном уровне. Это частиковые - карповые, щука, окуневые. Существует значительный резерв для их промысла. Улучшаются условия обитания, растет кормовая база, появляются новые районы нагула и нереста, рыба интенсивно продвигается в северные широты. Даже природные катаклизмы, такие как замор, паводок или, наоборот, низкий уровень водности существенно не влияют на их запасы, за счет того, что эти виды — короткоцикловые, уточнила Яна Капустина.

По ее оценке, только хорошо организованный промышленный лов — это благо для всей системы. Богатый своими обитателями Обь-Иртышский бассейн, всегда прославлял Тюменскую область. В советскую эпоху, даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны, на фронт отправляли тонны муксуна и нельмы, приводит слова ученого издание tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 08.12.2024В центре "Родник" под Тюменью проводят социокультурную реабилитацию
12:16 08.12.2024Врачебную амбулаторию откроют в поселке Исетского района весной 2025 года
11:24 08.12.2024Госнаградами поощрил Владимир Путин жителей Тюменской области
10:44 08.12.2024Проект "Первая профессия для школьников" Тюменской области в шорт-листе федеральной премии