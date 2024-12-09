Максим Афанасьев поздравил с Днем Героев Отечества Валентина Глушко и военных

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

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Ветерана боевых действий в Афганистане, полковника в отставке Валентина Глушко и бойцов СВО поздравил с Днем Героев Отечества глава Тюмени Максим Афанасьев 9 декабря.

"Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор дал старт "Марафону звонков героям". Я воспользовался этой возможностью, чтобы связаться с нашим уважаемым земляком Валентином Дмитриевичем Глушко, который сейчас принимает участие в специальной военной операции и является начальником штаба добровольческого батальона "БАРС-11"", — написал мэр в Telegram-канале.

С Валентином Глушко Максим Афанасьев знаком более 20 лет. Глава города отмечает, что все это время как председатель Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Глушко активно участвует в жизни областной столицы. Он ходит на митинги, проводит уроки в школах честно и открыто рассказывает о подвигах военных.

"От имени всех жителей и от себя лично я выразил искреннюю благодарность Валентину Дмитриевичу и всем тюменским военнослужащим, которые сегодня отстаивают историческую правду с оружием в руках. В ходе наших встреч Валентин Дмитриевич всегда озвучивает, что необходимо нашим военным, на что нужно обратить внимание при сборе гуманитарной помощи. Благодаря счету "Победа" и акции "Тюмень для Победы" мы сделаем все возможное, чтобы наши военные с честью выполняли свои боевые задачи", — заключил Максим Афанасьев.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева