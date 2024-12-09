Главы муниципалитетов Тюменской области присоединились к марафону звонков героям

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Иванова | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Иванова

Далее в сюжете Геннадий Чеботарев в рамках марафона поблагодарил мать бойца СВО за воспитание сына

Главы муниципалитетов региона присоединились к марафону звонков героям. 9 декабря, в День Героев Отечества, акцию инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава Сладковского района Александр Иванов лично встретился с земляком-участником спецоперации. Руководитель муниципалитета поздравил военнослужащего с праздником и пожелал скорейшего возвращения к родным и близким.

Глава Ишимского района Федор Шишкин по телефону пообщался с мамаой тюменского бойца Ларисой Петровной. "Ее сын Михаил сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Искренне благодарю мам наших бойцов за воспитание сыновей, жен за огромную поддержку и обеспечение надежного тыла", — сказал он.

Маму заводоуковца-участника СВО с позывным Ворон поблагодарила за воспитание сына глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова."Желаю всем нашим ребятам-военнослужащим и членам их семей крепкого здоровья, добра и мира! Все мы ждем скорейшего возвращения домой наших мужчин с победой!", — произнесла она.

В Уватском районе глава муниципалитета Вячеслав Елизаров созвонился с бойцом в зоне СВО Андреем. Военнослужащий заверил: "Вернемся с Победой! По-другому нам не быть. Бог с нами!".